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Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 50 bin lira ceza

DHA

Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 50 bin lira ceza

<br>Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya), (DHA)KÜTAHYA´nın Tavşanlı ilçesinde, mahkeme kararıyla baskın düzenlenen evde, 11 kişi, kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere toplam 50 bin lira para cezası kesildi.<br>Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle'deki bir evde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Mahkeme kararıyla eve baskın yapan polis ekipleri, 11 kişiyi kumar oynarken suç üstü yakaladı.<br>Bu kişilere, 'kumar oynamak' ile 'sosyal mesafe kuralına uymamak'tan toplam 50 bin lira para cezası kesildi. Ev sahipleri V.T. ve H.B. hakkında ayrıca kumar oynatmak suçundan soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN<br>2020-04-25 12:04:57<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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