Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Bey Köyünde sulama kanallarının temizliği imece usulü gerçekleştirildi.

Kanal temizliği için bir araya gelen köylüler, açık sulama kanalı kenarındaki yabani otları ve kanal içlerini temizlediler.

Köy halkıyla el ele vererek yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki sulama kanallarının temizliğini tamamladıklarını söyleyen Köy Muhtarı Tuncay Kocabaş, kanal temizleme çalışmalarına katılan köylülere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.