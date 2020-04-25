Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi

<br>Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesindeki tek katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.<br>Gediz'e bağlı Çeltikçi köyünde Emine Karaaslan'a ait tek katlı ahşap evde, dün gece yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmayla yangın, kontrol atına alınarak söndürüldü. <br>Evin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ<br>2020-04-25 14:13:16<br>
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