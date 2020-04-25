Bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, kontrolden çıkan motosikletin bariyerlere çarparak devrilmesiyle sürücü Bayram Tunç (40) ve arkasındaki Volkan Türk (43) hayatını kaybetti.<br>Kaza, öğleden sonra ÇavdarhisarKütahya yolunun 5´inci kilometresinde meydana geldi. Kütahya'ya giden Adil Bayram Tunç yönetimindeki 43 EE 281 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Tunç ve arkasındaki Volkan Türk yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tunç ve Türk'ün hayatımı kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tunç ve Türk´ün cesedi otopsi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.<br>Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. <br> DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-25 19:12:59<br>

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