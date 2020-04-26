Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı

Daha önce domuz gribi geçirmek korona açısından avantaj mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri, altyapı çalışmalarına devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde Balıklı Mahallesi, Servi Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesini kapsayan bölüme 500’lük yağmur suyu hattı döşeniyor.

Ekipler, yerleşim yerlerine yağmurdan kaynaklı olası su baskınları, su birikintilerinden kaynaklı yol tahriplerine ve kapanmalarına engel olmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.