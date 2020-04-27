Ormanın ortasında doğal ürünler yetiştiriyor Kütahyalı üretici Celil Solak: "Korona virüs üretmemize engel olmamalı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ormanın ortasında doğal ürünler yetiştiriyor Kütahyalı üretici Celil Solak: "Korona virüs üretmemize engel olmamalı"

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir çiftçi, 15 yıldır ormanın ortasındaki atıl arazide tamamen doğal yöntemlerle tarım yaparak geçimini sağlıyor.

Ormanın ortasında doğal ürünler yetiştiriyor Kütahyalı üretici Celil Solak: "Korona virüs üretmemize engel olmamalı"

Kütahya’nın Emet ilçesinde bir çiftçi, 15 yıldır ormanın ortasındaki atıl arazide tamamen doğal yöntemlerle tarım yaparak geçimini sağlıyor.
Her tarafı ormanlarla kapalı arazide çilek, karpuz, üzüm, domates, biber gibi sebze ve meyveleri tamamen organik üreten Cemil Solak, ürettiği tüm ürünlerin çimini de kendi yetiştiriyor. Solak, aşılama yöntemiyle ceviz ve Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı bir köyden adını alan Küreci elması da yetiştiriyor. Solak, yetiştirdiği ürünlerin fidelerini kendi hazırlıyor. Eski usül yöntemle, kilimlerle üstünü kapatarak çimler plastik kasalarda uyutuyor ve daha sonra toprağa dikimini yapıyor.

’’Dağdan bin 200 metre mesafeden su getiriyorum’’
Oğlu Mustafa Serkan Solak’ı, üretim yapmasında kendisine destek olması için Tarım Lisesinde okutup mezun eden Cemil Solak, ’’15 yıl önce esnaflığı bıraktım. Çiftçilik yapmaya karar verdim. Tarımı tamamen organik yapıyorum. Yetiştirdiğim ürünler çilek, karpuz, domates ve biber. Burası her tarafı ormanlarla kaplı ve yüksekten kayan topraklarla oluşmuş biryer. Biz burada tamamen doğal katkısız tarım yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz çilek birinci kalitedir ve ilk hasadımızı Ramazan ayının ortasında yapacağız. Yetiştirdiğim karpuzun aroması adana karpuzundan çok daha iyidir. Dağdan, bin 200 metre yükseklikten su kaynağı bulup arazime borularla getiriyorum. Tamamen manuel olarak su kendi basıncıyla geliyor. Damlama sistemi ile ürünlerimi yetiştiriyorum. Yıllık ortalama 3 buçuk ton çilek, 15 veya 20 ton arası domates, 20 ton karpuz ve üzümle beraber yıllık 60 ton üretim yapıyorum. Yetiştirdiğim üzümden, bin bir derde deva olan tamamen doğal pekmez yapıp satıyorum. Yetiştirdiğim ürünlerin fidesini hiç bir yerden almıyorum. Tamamını kendim yetiştiriyorum ve ihtiyacı olan arkadaşlarıma da üretim için fide veriyorum’’ dedi.

’’Ormanın ortasında ceviz ve elma yetiştiriyor’’
Aşılama yöntemiyle ceviz yetiştirmeye başladığını belirten Celil Solak, ’’Kütahya’nın Emet ilçesine has olan Küreci elması üretimine de başladım. 3 yılda elma hasat etmeye başladım. Toprak oldukça verimli. Bizde korona virüs var diye üretim durmaz. Tedbirlerimizi alarak üretmek zorundayız. Durmak yok üretmeye devam. Daha fazla çalışmak zorundayız. Kendi çabalarımızla bu gördüğünüz atıl arazide yolumuz olmadan üretmeye çalışıyorum. Devletimizden bizim gibi aile üreticilerine de destek vermesini istiyorum’’ diye konuştu.
21 yaşındaki Mustafa Serkan Solak, ’’Kendimi bildim bileli bu atıl arazide üretim yapıyoruz. Tarım lisesi mezunuyum. (Covid19) salgını olmasına rağmen çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizin daha çok üretime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve daha çok üreteceğiz. Aile işletmeciliğimiz de bu atıl arazide üretime devam edeceğiz’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, 82 bin lira ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, 82 ...
Kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye 'sosyal mesafe' ...
Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı
YEREL HABERLER Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı
Kaymakam Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ...
Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, 82 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, 82 bin lira ceza
Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
Bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Fırsatçılara sıkı takip
YEREL HABERLER Fırsatçılara sıkı takip
Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı
Rektör Uysal; “Alt yapımız uzaktan eğitimin ve uzaktan sınavın her türlüsünü yapmaya uygun”
YEREL HABERLER Rektör Uysal; “Alt yapımız uzaktan eğitimin ve ...
Şaphaneli üreticilere damızlık teke
YEREL HABERLER Şaphaneli üreticilere damızlık teke
Kütahya’da Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneğinden 100 aileye "Ramazan Kolisi"
YEREL HABERLER Kütahya’da Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneğinden ...
Zabıta ekipleri fırınları denetledi
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri fırınları denetledi
Çiftçiye ücretsiz nohut tohumu desteği Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 5 köydeki 700 dekar alana ekilecek nohut tohumunu çiftçilere ücretsiz olarak teslim etti
YEREL HABERLER Çiftçiye ücretsiz nohut tohumu desteği Simav İlçe ...
Üreticiye ''Yonca'' tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Üreticiye ''Yonca'' tohumu dağıtıldı
Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği
YEREL HABERLER Köyde imece usulü sulama kanalı temizliği
Başkan Doğan: "Yaşlılarımızın yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Doğan: "Yaşlılarımızın yanındayız"
Esnaf ve vatandaşlar için önemli kararlar
YEREL HABERLER Esnaf ve vatandaşlar için önemli kararlar
Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 50 bin lira ceza
YEREL HABERLER Evde kumar oynarken yakalanan 11 kişiye 50 bin lira ...
Ayşe hemşire, polisin kızına doğum günü sürprizini gözyaşlarıyla izledi
YEREL HABERLER Ayşe hemşire, polisin kızına doğum günü sürprizini ...
Gediz'de alev alev yanan ev küle döndü Yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Gediz'de alev alev yanan ev küle döndü Yangın 1,5 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X