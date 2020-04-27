Şaphane'de ağaçlandırma çalışmaları

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde belediye tarafından kavşak ve yol kenarlarına ağaçlandırma çalışması yapıldığı bildirildi.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, ''Şaphane AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ile birlikte arkadaşlarımızla ilçemiz 2. Etap Toki Kavşağı ve yol kenarlarına ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır. İlçemizin daha yeşil olması için çalışmalarımız devam etmektedir. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

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