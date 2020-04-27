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6 milyon sayfa kitap okudular

İHA

6 milyon sayfa kitap okudular

Kütahya'nın Emet Kaymakamlığı tarafından başlatılan ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü himayelerinde gerçekleştirilen ’2023’e 2023 sayfa aç’ kitap okuma kampanyası tamamlanırken, kampanyanın 2023 yılına kadar devam ettirileceği açıklandı.
Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, 6 milyon sayfa kitap okundu. 2023 yılına kadar aynı coşkuyla kampanyayı devam ettireceğiz. 20192020 eğitimöğretim yılında başladığımız projemize 2023 yılına kadar aynı şekilde ve aynı coşkuyla devam etmeyi planlıyoruz. Her birimiz en az 2023 sayfa kitap okuyarak toplamda 6 Milyon sayfaya ulaştık. Emet Kaymakamlığı'ndan Ulusal Egemenliğimizin 100. Yılına armağan ettiğimiz bu sayfalar, birlikte güçlü olduğumuzun en güzel göstergesidir. Projemizi ortalama 2000 okuma neferiyle birlikte yürüttük ve hep birlikte hedefimize ulaştık. “2023 e 2023 Sayfa Aç “ projesine katılarak başarıya ulaşan bütün öğrencilerimize ve tüm katılımcılarımıza, projenin başarıyla yürütülmesinde emeği geçen başta okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz olmak üzere kitap okumanın sevdirilmesi ve temel bir alışkanlık haline getirilmesi için katkıda bulunan herkese şahsım ve Gazi Emet halkı adına teşekkür ederim'' dedi.

''Projemizin temel hedefi okuma alışkanlığı kazandırmaktı''
Projemizin temel hedefi okuma alışkanlığı kazandırmak bir diğeri de çocuklarımıza tarih, sanat ve turizm kültürünü kazandırmak olduğunu belirten Kaymakam Çiçek, ''İlimizin tarihî ve kültürel yerlerine düzenlenecek olan gezilerle ilimizin tarihini, sahip olduğumuz doğal ve kültürel değerleri tanıyarak Evliya Çelebi 'nin izinden yürümek hem bir ödül hem bir eğitim olarak düşünülmüştür. Hepinizin bildiği gibi gezilerimize başladıktan bir süre sonra (Covid19) salgını nedeniyle okulda eğitimden, uzaktan eğitime geçtik. Bu süreçte gezilerimize ara verdik. Bu zor süreci tamamlayıp normal hayata geçtiğimizde okullarımızdaki eğitime de gezilerimize de devam edeceğiz. Cumhuriyetten Milli Egemenliğe ‘’2023 e 2023 Sayfa Aç’’ kitap okuma projesine verdiğiniz destek ve sağladığınız katılım için sizlere tekrar teşekkür ederken, korona virüs ile mücadeleyi hep birlikte kurallara uymaya devam ederek tamamlayıp, Kütahya’nın tarihi, doğal ve kültürel yerlerine düzenleyeceğimiz gezilerde en kısa zamanda buluşmayı dilerim. Biz birlikte güçlüyüz, birlikte başaracağız'' dedi.

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