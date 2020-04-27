Pazarda karaoke mikrofonuyla satış

<br>Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde pazarcı esnafı Hüseyin Ölmez, kurduğu tezgahta meyve ve sebzeleri karaoke mikrofonu kullanarak satıyor.<br>Hisarcık ilçesinde her pazartesi kurulan semt pazarında tezgah açan esnaftan Hüseyin Ölmez, vatandaşlara sesini duyurmak için karaoke mikrofonu kullanmaya başladı. Meyve ve sebze satan Ölmez, Barış Manço´nun şarkısından esinlenerek, "Domates, biber, patlıcan" diye bağırarak satış yapıyor. Karaoke mikrofonunun pazarda ilgi çektiğini ifade eden Ölmez, "Karaoke mikrofon ile bağırmam pazara gelenlerin ilgisini çekiyor, haliyle satışlarda da biraz artış oldu" dedi.FOTOĞRAFLDHA-Genel Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY<br>2020-04-27 13:07:55<br>

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