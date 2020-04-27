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Gökyüzünde gece görülen hareket halindeki ışıklar heyacana yol açtı

İHA

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy de ikamet eden Halil Baş isimli vatandaş, gece yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gördüğünü belirterek cep telefonu ile resim çekip sosyal medyada paylaştı.

Gökyüzünde gece görülen hareket halindeki ışıklar heyacana yol açtı

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy de ikamet eden Halil Baş isimli vatandaş, gece yıldızları izlediği sırada çok sayıda sıralı ışığı gördüğünü belirterek cep telefonu ile resim çekip sosyal medyada paylaştı.
Daha önce böyle bir şey yaşamadığını belirten Halil Baş;” Ne olduğunu anlayamadım. Hemen aklıma uzaylılar geldi. Sayılamayacak kadar çok ışık dizisi hızlı bir şekilde hareket ediyordu. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Bende cep telefonumla resim çekip kaydettim. Sosyal medyada paylaştım. Uzaylılar dediler, ufo dediler, ancak işin aslını araştırınca öğrendim”dedi.
Halil baş, internetten yaptığım araştırmada, ışık dizilerinin ülkemizin farklı illlerinde görüldüğü ve söylenildiği gibi ufo veya uzaylılar olmadığını öğrendim. Starlink Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş bir uydu takım yıldızıymış. 22 Nisan'dan beri uzayda olan bu uydular ülkemizin çeşitli yerlerinde bu görüntülere yol açıyormuş. Led ışık gibi görüntüler çizen uydular Türkiye'de çeşitli bölgelerde de çıplak gözle görüntülenebiliyormuş'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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