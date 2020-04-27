Dağların ortasındaki tarlasında meyve ve sebze yetiştiriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dağların ortasındaki tarlasında meyve ve sebze yetiştiriyor

DHA

Dağların ortasındaki tarlasında meyve ve sebze yetiştiriyor

<br>Ercan KOLKU/EMET(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Emet ilçesinde çevresi dağlarla çevrili tarlasında çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Cemil Solak, 15 yıl önce esnaflığı bırakarak tarıma başladığını belirterek, "Dağdan, 1200 metre yükseklikten su kaynağı bulup arazime borularla getiriyorum. Damlama sistemi ile ürünlerimi yetiştiriyorum. Yıllık ortalama 3,5 ton çilek, 15 veya 20 ton arası domates, 20 ton karpuz ve üzümle beraber yıllık 60 ton üretim yapıyorum" dedi.<br>Emet ilçesinde oturan Cemil Solak, 15 yıl önce esnaflığı bırakarak ailesine ait dağların ortasındaki tarlasında çiftçilik yapmaya başladı. Meyve ve sebze üretiminde doğal yöntemler kullandığını ifade eden Solak, bu sayede geçimini sağladığını söyledi. Su ihtiyacını dağlardaki doğal kaynaklardan bin 200 metreden borularla getirerek damlama sulama sistemi kullandığını belirten Solak, "Oğlum Mustafa Serkan Solak'ı, üretim yapmasında destek olması için Tarım Lisesi´nde okuttum. Yetiştirdiğim ürünler çilek, karpuz, domates ve biber. Burası her tarafı ormanlarla kaplı ve yüksekten kayan topraklarla oluşmuş bir yer. Biz burada tamamen doğal katkısız tarım yapıyoruz. Yetiştirdiğimiz çilek birinci kalitedir ve ilk hasadımızı Ramazan ayının ortasında yapacağız. Yetiştirdiğim karpuzun aroması adana karpuzundan çok daha iyidir. Dağdan, bin 200 metre yükseklikten su kaynağı bulup arazime borularla getiriyorum. Tamamen manuel olarak su kendi basıncıyla geliyor. Damlama sistemi ile ürünlerimi yetiştiriyorum. Yıllık ortalama 3.5 ton çilek, 15 veya 20 ton arası domates, 20 ton karpuz ve üzümle beraber yıllık 60 ton üretim yapıyorum. Yetiştirdiğim üzümden, binbir derde deva olan tamamen doğal pekmez yapıp satıyorum. Yetiştirdiğim ürünlerin fidesini hiçbir yerden almıyorum. Tamamını kendim yetiştiriyorum ve ihtiyacı olan arkadaşlarıma da üretim için fide veriyorum" dedi.<br>CEVİZ VE ELMA DA ÜRETİYORUM<br>Aşılama yöntemiyle ceviz yetiştirmeye de başladığını anlatan Solak, şunları söyledi:<br>"Kütahya'nın Emet ilçesine has olan Küreci elması üretimine de başladım. Üç yılda elma hasat etmeye başladım. Toprak oldukça verimli. Bizde koronavirüs var diye üretim durmaz. Tedbirlerimizi alarak üretmek zorundayız. Durmak yok üretmeye devam. Daha fazla çalışmak zorundayız. Kendi çabalarımızla bu gördüğünüz atıl arazide yolumuz olmadan üretmeye çalışıyorum. Devletimizden bizim gibi aile üreticilerine de destek vermesini istiyorum"<br>Mustafa Serkan Solak (21) da babasına tarla işlerinde destek olduğunu söyledi. Koronavirüs salgını olmasına rağmen gerekli tedbirleri alarak üretimi sürdürmeye çalıştıklarını kaydeden Solak, "Kendimi bildim bileli bu atıl arazide üretim yapıyoruz. Tarım lisesi mezunuyum. Koronavirüs salgını olmasına rağmen çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Ülkemizin daha çok üretime ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve daha çok üreteceğiz. Aile işletmeciliğimiz de bu atıl arazide üretime devam edeceğiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU<br>2020-04-27 15:13:25<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gökyüzünde gece görülen hareket halindeki ışıklar heyacana yol açtı
YEREL HABERLER Gökyüzünde gece görülen hareket halindeki ışıklar ...
Pazarda karaoke mikrofonuyla satış
YEREL HABERLER Pazarda karaoke mikrofonuyla satış
Babasını dövüp, ev hapsinden kaçtı
YEREL HABERLER Babasını dövüp, ev hapsinden kaçtı
Milletvekili İshak Gazel: "Ülkemle gurur duyuyorum"
YEREL HABERLER Milletvekili İshak Gazel: "Ülkemle gurur duyuyorum"
Kütahya'da ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması
YEREL HABERLER Kütahya'da ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması
Aslanapa'da bitkisel ürünlerde bitki sağlığı faaliyetleri
YEREL HABERLER Aslanapa'da bitkisel ürünlerde bitki sağlığı ...
Simav’da 2 bin 610 çiftçiye hayvan desteklemesi
YEREL HABERLER Simav’da 2 bin 610 çiftçiye hayvan desteklemesi
Çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Çerezlik kabak çekirdeği tohumu dağıtıldı
Zabıta ekipleri halka maske dağıtıyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri halka maske dağıtıyor
Simav Belediyesi’nden 'Milli Dayanışma Kampanyası’na destek
YEREL HABERLER Simav Belediyesi’nden 'Milli Dayanışma Kampanyası’na ...
6 milyon sayfa kitap okudular
YEREL HABERLER 6 milyon sayfa kitap okudular
Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor
YEREL HABERLER Pazarcı esnafı karaoke mikrofonu ile satış yapıyor
Şaphane'de ağaçlandırma çalışmaları
YEREL HABERLER Şaphane'de ağaçlandırma çalışmaları
Ormanın ortasında doğal ürünler yetiştiriyor Kütahyalı üretici Celil Solak: "Korona virüs üretmemize engel olmamalı"
YEREL HABERLER Ormanın ortasında doğal ürünler ...
(Görüntülü) Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, 82 bin lira ceza
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, 82 ...
Kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye 'sosyal mesafe' cezası
YEREL HABERLER Kahvehanede kumar oynayan 25 kişiye 'sosyal mesafe' ...
Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı
YEREL HABERLER Balıklı ve Servi mahallelerine yağmur suyu hattı
Kaymakam Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ilgili çalışmaları değerlendirdi
YEREL HABERLER Kaymakam Halim, Korona virüs Covid-19 salgını ile ...
Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, 82 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kumar oynarken yakalanan 26 kişiye, 82 bin lira ceza
Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
YEREL HABERLER Motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
Bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Bariyere çarpan motosikletteki 2 kişi öldü
Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Tek katlı ev, yangında kullanılmaz hale geldi
Fırsatçılara sıkı takip
YEREL HABERLER Fırsatçılara sıkı takip
Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kumar oynayan 11 kişi suçüstü yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X