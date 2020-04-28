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Hisarcık Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine evlerinde yemek servisi

İHA

Hisarcık Belediyesi tarafından, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yapılıyor.

Hisarcık Belediyesi'nden ihtiyaç sahiplerine evlerinde yemek servisi

Hisarcık Belediyesi tarafından, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin evlerine sıcak yemek servisi yapılıyor.
Yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında toplu iftarlar, iftar çadırı kurulumu ve iftar davetleri gibi organizasyonların yasak olmasının ardından, ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırılması için belediye ekiplerince evlere sıcak yemek servisi yapılıyor. Belediye ve mahalle muhtarları tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi 100 aileye 3 çeşit sıcak yemek ve pide dağıtımı gerçekleştiriliyor.
Ramazan ayı süresince sıcak yemek dağıtımlarının süreceğini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ”Belediye olarak her Ramazanda olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi vatandaşlara el uzatıp iftar sofralarını iyilik sofralarına dönüştürmeyi amaçladık. Korona virüsün (Covid19) yayılma riskine karşı alınan tedbirler çerçevesinde yemek yapamayacak kadar yaşlı, fakir ve kimsesiz vatandaşlarımızın sağlığı için hijyenik olarak hazırlanmış üç çeşit sıcak yemek ve pide ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize görevlilerimizce bizzat evlerinde teslim edilmektedir. Tüm halkımızın Ramazanı Şerifi mübarek olsun" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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