Kiraladığı otomobille kablo çalan kişi yakalandı

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Kütahya'da haberleşme kablosu hırsızlığı yaptığı belirlenen şüpheli, kestiği kabloları kiraladığı otomobile yüklerken jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kütahya merkeze bağlı Karsak köyü ile Suluköy arasındaki kablo iletişimin koptuğu ihbarı üzerine Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti

Ekipler, yaklaşık 300 metre uzunluğundaki kestiği haberleşme kablolarını kiralık olduğu belirlenen 34 NN 4795 plakalı otomobile yükleyen M.A.Y.'yi gözaltına aldı.

Zanlı M.A.Y., Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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