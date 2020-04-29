Gediz’de baharın müjdecisi erguvanlar göz kamaştırıyor

Kütahya’nın Gediz İlçesinde açan ergüvanlar Gediz’i süslemeye başladı.

Gediz Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nce ana arterler başta olmak üzere şehrin farklı bölgelerine dikilen, Osmanlı döneminde adına bayramlar düzenlenen, şiirlere metinlere konu olan erguvanlar, Gediz caddelerinin iki tarafında dallarıyla Gediz’i süslemeye başladı. Çiçeklerini açarak kente baharın geldiğini müjdeledi.

açıklamasında “Gediz’e eşsiz bir güzellik katan ve baharın habercisi olan erguvanlar, açan çiçekleriyle caddelere ayrı bir güzellik katıyor diye konuşan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, “Erguvan baharın gelişini müjdeler. Her yıl Nisan ayının sonlarına doğru çiçek açıyor ve en önemli özelliği yaprak açmadan çiçeklerini açması. Gediz caddelerini rengârenk çiçeklerle süsleyen erguvanlar, vatandaşlarımız tarafından da büyük ilgi görüyor” dedi.

Başkan Akçadurak, “Baharı müjdeleyen erguvanların tüm dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren Korona virüs (Covid19) salgınına karşı önümüzdeki güzel günlerin habercisi olur İnşallah. Korona virüsle mücadelemiz devam ediyor, havaların ısınması bizleri yanıltmasın, evlerde kalmaya ve alınan tedbirlere uymaya devam edelim. Güzel günler yakındır. Hep birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

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