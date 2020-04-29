Dumlupınar'da otogar yapım çalışmaları başladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde belediye tarafından otogar yapım çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Toki kavşağı yanında belediyeye ait arazide otogar yapım çalışmalarına başlandığını belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ''Dumlupınar ilçemiz için çok önemli bir yatırım olacağına inandığımız otogar yapımı için harfiyat çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz 3 ay gibi kısa sürede tamamen belediye imkanlarımızla yapacak olduğumuz otogarımızı bitirmek. İlçemize hayırlı olsun inşallah'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.