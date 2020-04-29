Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, pazaryerinde Korona virüs (Covıd19) salgınına karşı belediye ekipleri tarafından alınan tedbirleri yerinde inceledi.

Çarşamba ve Cumartesi Pazarının kurulduğu merkez pazaryerini ziyaret eden Başkan Prof. Dr. Alim Işık, burada alışveriş yapan vatandaşları ve pazarcı esnafını Korona virüs (Covıd19) salgını dolayısıyla dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İncelemeler esnasında halkın Ramazan ayını da tebrik eden Başkan Işık, daha sonra Belediye Zabıta ekiplerinden maske dağıtımı hakkında detaylı bilgi aldı.

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