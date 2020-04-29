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Irak'tan getirilen 181 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi

DHA

Irak'tan getirilen 181 kişi öğrenci yurduna yerleştirildi

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)IRAK´ın Basra kentinden uçakla Türkiye'ye getirilen 181 Türk vatandaşı koronavirüs tedbirleri kapsamında Kütahya'da öğrenci yurduna yerleştirildi.<br>Irak'ın Basra kentinden uçakla alınan 181 Türk vatandaşı, Eskişehir Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan pasaport kontrolünün ardından Türk vatandaşları koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından otobüslere bindirilen 181 kişi, Kütahya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Emine Gülbahar Yüksek Öğrenim Yurdu'na yerleştirildi. Türk yolculardan Nurullah Yıldırım, koronavirüs sürecinde Türkiye'ye döndükleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Vatanımıza dönmek çok güzel bir duygu devletimizden Allah razı olsun bizi oralarda bırakmadı. Buraya kadar her şey çok güzel bizimle her şeyimiz ile ilgileniyorlar" dedi.<br>Yolculardan Ali Çetin Kaya ise "Irak Basra'dan geliyoruz. Bizim buraya gelişimizde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar vatana geldik" diye konuştu.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında Basra'dan gelen 181 Türk vatandaşının 14 günlük karantinada kalacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-29 22:37:59<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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