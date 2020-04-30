Kütahya nüfusunun yüzde 21,2’si çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ADNKS sonuçlarına göre; Kütahya'nın 2019 yılsonu itibarıyla çocuk nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 21,2 olduğunu açıkladı.

TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol, Kütahya’nın bu değerle Türkiye’de çocuk nüfus oranı en yüksek 69., Ege Bölgesi illeri arasında 8. il konumunda olduğunu ifade ederek,” Kütahya’daki 122 bin 923 çocuğun yaş gruplarına bakıldığında, 04 yaş arası 31 bin 769, 59 yaş arası 34 bin 362, 1014 yaş arası 35 bin 370 ve 1517 yaş arası 21 bin 422 çocuk olduğu belirlenmiştir. Ege Bölgesinde çocuk nüfus oranı en yüksek olan il yüzde 26,3 ile Afyonkarahisar olurken, çocuk nüfus oranı en düşük olan il yüzde 21,2 ile Kütahya olmuştur” dedi.

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