Kapan Çayı'nda ıslah çalışması

Belediye Başkanı Alim Işık, Kütahya Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık, ilk olarak Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Gaybiefendi Mahallesi Fettah Söğütleri Caddesi'nin bulunduğu alanda yer alan Kapan Çayı'nda devam eden dere ıslah çalışmalarını inceledi. Çalışmalar kapsamında 125 metre uzunluğundaki betonarme u kesit yapının üstü ve sokak geçişleri kapatılıyor.

Daha sonra Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün yol, kaldırım yapım ve onarım çalışmalarını da inceleyen Işık, burada saha ekibi ile sohbet edip, çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Başkan Işık, ayrıca Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’nün yerleşim yerlerine yağmurdan kaynaklı olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla yürüttüğü 300’lük yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını da inceleyip, faaliyetleri yürüten saha ekiplerine işlerinde kolaylıklar diledi.

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