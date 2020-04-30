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Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden, Nesibe'nin eski eşi tutuklandı

DHA

Ev hapsini üçüncü kez ihlal eden, Nesibe'nin eski eşi tutuklandı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da eski eşi Nesibe T.´yi tehdit ettiği gerekçesiyle ev hapsine çarptırılan Veysel Sarı, dışarı çıkıp yasağı üçüncü kez ihlal edince tutuklanarak cezaevine kondu.<br>Kütahya´da fabrikada işçi olarak çalışan 1 çocuk annesi Nesibe T., 20 Nisan´da, 3 yıl önce boşandığı Veysel Sarı´nın evinin kapısına gelerek kendisini tehdit ettiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Nesibe T.´nin videoda kadın cinayetlerine kurban gitmek istemediğini belirterek yardım çağrısında bulunması üzerine Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Veysel Sarı hakkında gözaltına kararı çıkarıldı. Yakalanan Sarı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırıldı.<br>3 KEZ EVDEN KAÇTI<br>Elektronik kelepçe takılı olan Veysel Sarı, Saray Mahallesi´ndeki evden yasağı üçüncü kez ihlal ederek kaçtı. Nesibe T.´yi koruma altına alan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir karayolu 2´nci kilometredeki Organize Sanayi kavşağında yaşanan kovalamaca sonucu Veysel Sarı'yı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen Veysel Sarı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-04-30 15:15:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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