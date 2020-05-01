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Koronavirüsü yenen Uludağ: Hızlı iyileşme sürecini sağlıkçılara borçluyum

DHA

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle koronavirüsü yenen Ali Rıza Uludağ, Gediz İlçesi´ne bağlı Fırdan köyündeki evine dönerek sevdiklerine kavuştu. Uludağ, "Sağlık çalışanları bana çok iyi baktılar. Hızlı bir iyileşme süreci yaşadıysam, bunu sağlık çalışanlarına borçluyum" dedi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra Gediz'in Fırdan köyündeki evinde ailesiyle birlikte hayatına devam eden Ali Rıza Uludağ,...

Koronavirüsü yenen Uludağ: Hızlı iyileşme sürecini sağlıkçılara borçluyum

<br>Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gördüğü tedaviyle koronavirüsü yenen Ali Rıza Uludağ, Gediz İlçesi´ne bağlı Fırdan köyündeki evine dönerek sevdiklerine kavuştu. Uludağ, "Sağlık çalışanları bana çok iyi baktılar. Hızlı bir iyileşme süreci yaşadıysam, bunu sağlık çalışanlarına borçluyum" dedi.<br>Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden taburcu edildikten sonra Gediz'in Fırdan köyündeki evinde ailesiyle birlikte hayatına devam eden Ali Rıza Uludağ, virüsün kendisine il dışında çalışan eniştesinden bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, "Eniştem il dışında çalışıyor. Ben de `ablam yalnız kalmasın´ diye yanında kalıyordum. İlk olarak enişteme koronavirüs teşhisi konuldu. Ardından bende de çıktı. İlk önce belirti olarak grip ve halsizlik şikayetlerim olurken, eniştemde koronavirüs pozitif çıktıktan sonra ev karantinasında kaldık. Bir süre sonra yataktan kalkamaz oldum. Geçmeyen boğaz ağrım vardı. 112'yi aradım. Ambulans geldi. Ardından Gediz Devlet Hastanesi'ne götürüldüm. Orada yapılan tomografi testlerinin pozitif çıkması sonucu KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildim. Hastanede 6 gün kaldım. Odada tek kalıyordum. Büyük bir lüks. Sağlık çalışanları bana çok iyi baktılar. Hızlı bir iyileşme süreci yaşadıysam, bunu sağlık çalışanlarına borçluyum.  Onlara ne kadar teşekkür etsem az" dedi.<br>Koronavirüsü yenip, taburcu edildikten sonra doktorların söylediği gibi 14 gün ev karantinasında kaldığını ifade eden Uludağ, sözlerini söyle devam etti: "Çok şükür atlattım. Yine çıkmıyoruz tabi dışarı. Evde kal çağrısına uyuyoruz. Sadece evimizin bahçesinde işlerimizi hallediyoruz. Çapa yapıp, ihtiyacımız olduğu kadar mahsul topluyoruz kendimiz için. Annem ve babama yardımcı oluyorum böylelikle. Tarım önemli. Nişanlım da yardımcı oluyor. Onlar da 14 gün ev karantinasında kaldılar. Umarım en yakın zamanda ülke olarak bu virüsü atlatırız. O zamana kadar lütfen evde kalın. Sonra düğünüme beklerim. Bu arada hayvanlarımı çok özlemiştim. Köpeğimin adı 'Chucky'. Beni çok özlemiş. Çok şaşırtıcı. Beni gördüğü anda inanılmaz hareketlendi. Onu çok seviyorum. İneğimiz de öyle. Kedi 'Pişi' bahçede çalıştığımı görünce hep yanıma gelirdi. Şimdi yine geldi. Çalışırken bana bir şeyler anlatmaya çalışır. Dinlerim onu. Dertleşiriz. Sonra okşatır kendisini. Hepsini çok özledim" diye konuştu.<br>KSBÜ Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Orhan Özatik, Ali Rıza Uludağ ile hastanedeki çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamasında, "Ali Rıza'ya geçmiş olsun dileklerimi iletirim tekrar. Hastanemizde tedavi edilerek, sağlığına kavuşmuştu. Bilim Kurulu'nun önerdiği bütün tedavi protokollerini uygulamaktayız. Şu an için hiçbir koruyucu ekipman, solunum cihazı gibi eksiklerimiz yok. KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu ve Kütahya İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Erşan ile birlikte yoğun bir çalışma temposu içindeyiz. Her şey kontrol altında. İyi durumdayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ<br>2020-05-01 18:29:25<br>

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