Esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde haftada bir kez kurulan ilçe pazarında Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında belediye tarafından bin 500 adet maske dağıtıldı.

Şaphane Belediye Başkanı Rasim Daşhan, yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Covid19) salgını tedbirleri kapsamında belediyemiz tarafından vatandaşlarımıza, pazarcı kardeşlerimize ve esnaflarımıza bin 500 adet maske dağıtımı yapıldı. İlçe pazarımıza dışardan esnaf alınmadı. Pazar yerimizde tazgahlar arsındaki mesafe 3 metre olarak ayarlandı. Fiyat etiketleri zabıta ekiplerimiz tarafından kontrol edildi. Vatandaşlar pazar alanına yoğunluk olmayacak şekilde kontrollü şekilde alındı. Çalışmalarımıza AK Parti İlçe Başkanı Hasan Basri Mete ve İl Genel Meclisi Üyelerimizde katıldı. Salgın süresince tedbirlerimiz artarak devam edecek'' dedi.

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