Başkan Çaltı: "Desteklerinden dolayı belediyemize teşekkür ederiz"

Kütahya Berberler ve Kuaförler Güzellik Esnaf Odası Başkanı Mehmet Çaltı, Korona virüs Covid19 salgını sebebiyle üyelerine destek veren Belediye Başkanı Alim Işık'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Çaltı, ziyarette yaptığı açıklamada, "Covid19 salgını nedeniyle 21 Mart tarihinden bu yana zor günler geçiren tüm BerberKuaför ve Güzellik Salonu İşletmecileri esnafımıza yardım ellerini uzatan; Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, belediye başkan yardımcılarımıza, SİMPAŞ A.Ş. yönetim kurulu başkanıma ve yetkililerine yardımları için çok teşekkür ederiz.Sürecin ne kadar zor olduğu, her birimizi maddi ve manevi olarak ne kadar zorladığı malumunuz. Fakat bu durumda bile ülkemizle, devletimizle, devlet büyüklerimizle, vatandaşlarımızla gurur duyacağımız bir dayanışma içindeyiz" diye konuştu.

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