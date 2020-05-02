Alkol alıp kavga eden 6 kişiye sosyal mesafe cezası

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<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,(DHA)KÜTAHYA´da kaldıkları apartta alkol aldıktan sonra kavga eden 6 kişi, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirilip, gözaltına alındı. Sokağa taşan kavgaya karışanlara, 'sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri' gerekçesiyle 3 bin 150´şer lira para cezası kesildi.<br>Servi Mahallesi´ndeki bir apartta günü birlik oda kiralayan S.Y., O.A., S.Ç., M.H.D., M.E.D. ve H.Y. gece yarısı alkol aldı. Ancak ilerleyen saatlerde aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgayı görenler polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de mukavemet gösteren 6 kişi, gözaltına aldı.<br>Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Haklarında adli soruşturma başlatılan 6 kişiye, 'koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri' gerekçesiyle 3 bin 150´şer lira para cezası verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-02 13:33:34<br>

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