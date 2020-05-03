Süs havuzları temizlendi

"Bu işler hep kader..."

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Kütahya Belediyesi, daha temiz bir şehir için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Şehrimiz genelindeki çalışmalarını titizlikle yürüten Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve çocuk oyun alanlarını temizleyerek gerekli bakım faaliyetlerini sürdürüyor. İlkbaharla birlikte süs havuzlarının da temizliğini gerçekleştiren ekipler, kıştan kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırıyor.

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