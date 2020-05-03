Kütahya Hisarcık´ta 2 mahalle karantinaya alındı

<br>Mustafa AKÇAY/HİSARCIK(Kütahya),(DHA)KÜTAHYA´nın Hisarcık ilçesindeki 2 mahalle, görülen koronavirüs vakaları üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün süreyle karantinaya alındı.<br>Kütahya Valiliği, Hisarcık ilçesine bağlı Şehitler Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi´nde koronavirüs vakaları görüldüğünü açıkladı. Vakalar üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Şehitler Mahallesi´nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi, 120. ve 121. Sokak´ta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Valilikten yapılan açıklamada, ''Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi ile Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik caddesi 120 ve 121 Sokak´ta bazı vatandaşlarımızın Covid-19 testleri pozitif çıkmıştır. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla Hisarcık ilçesi Şehitler Mahallesi´nin tamamında, Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi, 120 ve 121 sokakta 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verilmiştir'' denildi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Hisarcık Mustafa AKÇAY<br>2020-05-03 16:56:54<br>
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