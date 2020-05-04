Köylere gidip ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyorlar

Kütahya'nın Emet ilçesinde Ramazan ayının ilk gününden itibaren yardım kampanyası düzenleyen gençler ilçe merkezinden sonra köylerdeki vatandaşlara da gıda yardımı ulaştırıyor.

Emet Gençlik Palatformu üyesi Murat Karakadıoğlu, yaptığı açıklamada, ''Ramazan ayının ilk gününden itibaren hayırsever vatandaşlarımız ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında güzel bir yardımlaşma köprüsü kurduk. Kendi araçlarımızla ilçe merkezinin dıaşında köylerimizde de tesbit ettiğimiz ailelere yardım götürüyoruz. Hayırsever vatandaşlarımızdan Allah razı olsun. Biz bu hizmete gönüllük esasıyla bu zor günlerde devam edeceğiz'' dedi.

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