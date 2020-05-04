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Başkan Hüseyin Doğan'dan ''Evde kal Emet'' çağrısı

İHA

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki mahallede Korona virüs (Covid19) vakalarından dolayı 14 gün karantina uygulamasına başlanmasından dolayı, Emet Belediye Başkanı Hüseyin doğan açıklama yaptı.

Başkan Hüseyin Doğan'dan ''Evde kal Emet'' çağrısı

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde iki mahallede Korona virüs (Covid19) vakalarından dolayı 14 gün karantina uygulamasına başlanmasından dolayı, Emet Belediye Başkanı Hüseyin doğan açıklama yaptı.
Belediye Başkanı Hüseyin Doağan, yaptığı açıklamada, ''Çok değerli Gazi Emetli hemşehrilerim. Komşu ilçemiz Hisarcık'ta 2 mahalle Korona virüs (Covid19) sebebiyle 14 gün karantinaya alınmıştır. Değerli hemşehrilerim bugüne kadar göstermiş olduğunuz sabır ve özverimizi bir kat daha artıralım zorunlu olmadıkça ilçe dışına seyahate ve zorunlu olmadıkça evden çıkmamaya özen gösterelim. Bu tedbirler hem bireysel sağlığımız hemde toplum sağlığı için azami önem taşımaktadır. Bizlerin ve toplum sağlığı için emek veren sağlık çalışanlarımıza ve vefa grubundaki çalışanlarımıza ve devletimize verebileceğiniz en iyi destek evdekalmak ve tedbirlere uymaktır'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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