Villalardan çaldığı altınları bozdurup, parasını dağıtan şüpheli yakalandı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da, villalardan çaldığı 60 bin lira değerindeki altınların bir kısmını satıp, sokakta karşılaştığı kişilere dağıtan A.T. (33) polis ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üzerinden ziynet eşyaları ile 10 bin 500 lira çıktı.<br>Kütahya´nın 100´üncü Yıl Mahallesi´ndeki villalara giren A.T. yaklaşık 60 bin lira değerindeki altınları çaldı. İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, altınların bir kısmını satarak, parasını önüne gelen kişilere dağıttığı tespit edilen A.T.'yi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Sebilerenler Caddesi'nde gece yarısı yakalayıp, gözaltına aldı. A.T.'nin yapılan üst aramasında, çaldığı ziynet eşyaları ile bozdurduğu altınlardan geri kalan 10 bin 500 lira çıktı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından A.T., ifade için emniyete götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-04 14:44:38<br>

