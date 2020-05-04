Kütahya'da karantinadaki 164 kişi, memleketlerine uğurlandı

Burun kanaması neden olur?

Covid-19 sonucu ölenlerin organları nakil için uygun mu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)İNGİLTERE´den koronavirüs salgını nedeniyle yurda getirilerek Kütahya´da öğrenci yurduna yerleştirilen 164 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi.<br>İngiltere´den getirildikten sonra Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Emine Gülbahar öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 164 vatandaşın karantina süreleri doldu. Sağlık kontrolünden geçirilen vatandaşlar, AFAD'ın organizasyonuyla yurt önüne getirilen otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi.<br>Vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirip ailelerine kavuşacakları için mutlu olduklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-04 14:54:11<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.