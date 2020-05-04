Başkan Cahit Özel: "Asla kabul edilemez bir durum"

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Cahit Özel, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Korana virüs Covid19 salgını sebebiyle uygulamaya koymaya çalıştığı planın asla kabul edilemez olduğunu ifade etti. Özel, "Plana göre, bizimde bulunduğumuz BAL Liginde lider takımlar şampiyon edilecek. Daha dört haftalık bir lig maçları var. Liderle aramızda bir puan fark var. Her şey olabilir. Kalan 4 maç mutlaka oynanmalı" dedi.

Federasyondan adalet beklediklerini ifade eden Özel, "Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun başkanlığında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı, TFF 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya katılan temsilcilerin profesyonel ligleri temsilen orada oldukları; toplantı kapsamında profesyonel liglerin değerlendirildiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Bu toplantıda profesyonel ligleri temsilen görüşmelerin gerçekleştirildiği ve ortaya bazı fikirlerin çıkabileceği hepinizin takdiridir" diye konuştu.

Söz konusu uyugulamanın kabul edilemez oludğunu kaldeden Başkan Özel, "Bölgesel Amatör Lig ve diğer Amatör Liglerle ilgili olarak ortaya konulacak yol haritalarının profesyonel liglerden ayrı olarak değerlendirileceği düşüncesi içerisindeyiz. Halihazırda bazı kaynaklardan alınarak sosyal medya üzerinden yayılan Bölgesel Amatör Lig ile ilgili planın hiçte hakkaniyetli olmadığı görülmektedir. Türk Futboluna hizmet eden, Türk Futbolunun bir değeri olan kulüplerin sadece profesyonel takımlar olmadığı gerçeği ortada iken Bölgesel Amatör Ligde adaletten ve hakkaniyetten uzak (sadece lider takımların bir üst lige çıkartılması veya amatör liglerin oynanmamış sayılması) böyle bir kararın alınmayacağı fikrindeyiz. Bu fikre sahip olmamızın en önemli dayanağı ise Devletimize, TFF yetkililerine ve Amatör Futbol Federasyonuna olan güvenimizdir. Tüm dünyanın ve ülkemizin geçmiş olduğu bu süreç zarfında yetkili kurumların mağduriyetleri azaltan, en hakkaniyetli ve en adaletli kararları vereceğinden şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.

Kulüp yönetim kurulu adına konuştuğunu belirten Başkan Özel, "Pandemi sebebi ile liglerin tatil edildiği ilk günden itibaren, Türk futbolu içerisinde 54 yıllık mazisi olan Belediye Kütahyaspor olarak ABC planlarını en hızlı şekilde hazırlayarak gerekli mercilerle paylaştığımızın bilinmesi gerekmektedir. Yapmış olduğumuz bu çalışmaların hepsinde; sadece kendi kulübümüz menfaatine değil Türk Futbolu adına vicdanları rahatsız etmeyen ve hakkaniyetli fikirlerin ortaya konulması en dikkat ettiğimiz husustur" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.