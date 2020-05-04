Villalardan çaldığı altınları bozdurup, parasını dağıtan şüpheli yakalandı (2)

<br>'AKLIMA BORÇLARIM GELDİ, ÇALDIKLARIMI GARİBANA DAĞITTIM'<br>Kütahya'da villalardan çaldığı altınları bozdurup karşılaştığı kişilere dağıtırken yakalanarak gözaltına alınan Ali Turan (33), alkol alırken borçları aklına geldiği için hırsızlık yaptığını söyledi.<br>İfadesinde çaldığı altınları bozdurup `gariban´ olarak gördüğü insanlara dağıttığını itiraf eden Turan'ın, "Villalara yakın kent ormanında bir süre alkol aldım. Bu sırada aklıma kendi borçlarım ve borcu olan insanlar geldi. Ormanın karşısındaki villaların ışıkları yanmadığı için girdim ve altınları çaldım. Bozdurduğum altınlardan kendime bir cep telefonu aldım. Daha sonra sokakta karşılaştığım ve gariban olarak gördüğüm insanlara tesadüfen paraları dağıttım" dediği öğrenildi. <br>TUTUKLANDI<br>İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi´nde işlemleri tamamlanan şüpheli Turan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-04 18:37:03<br>

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