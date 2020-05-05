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Kütahya'da yurtta karantinada kalanlar duygularını mektuplara aktardı

DHA

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)İNGİLTERE´den koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek Kütahya´da öğrenci yurduna yerleştirilen 164 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Temizlik yapmak için odalara giren görevliler karantinada kalanların yazdığı duygulandıran mektup ve resimler buldu.  İngiltere´den getirildikten sonra Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen164 vatandaş karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi. Odaları temizlemek için katlara...

Kütahya'da yurtta karantinada kalanlar duygularını mektuplara aktardı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)İNGİLTERE´den koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek Kütahya´da öğrenci yurduna yerleştirilen 164 kişi, 14 günlük karantina süresinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi. Temizlik yapmak için odalara giren görevliler karantinada kalanların yazdığı duygulandıran mektup ve resimler buldu. <br>İngiltere´den getirildikten sonra Kütahya'da Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Emine Gülbahar Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen164 vatandaş karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslere bindirilerek memleketlerine gönderildi. Odaları temizlemek için katlara çıkan görevliler duygulandıran mektup ve fotograflar buldu.<br>Karantina süresince verilen hizmetten duydukları memnuniyeti yazdıkları mektuplarla teşekkür eden vatandaşlardan Ayşegül Emre, "Güzel gönüllü kardeşlerim" diye başladığı mektubunda, "Tüm riskleri göze alarak bizlere vermiş olduğunuz emekleriniz için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Hakkınızı helal edin lütfen" diye yazdı.<br>Alina Durmaz isimli çocuk ise kalp ve balon resimleri çizdiği İngilizce mektubunda, "Bayrak, balonlar, oyuncaklar, yiyecekler ve herşey için çok teşekkür ederim. Sizleri özleyeceğiz" dedi.<br>Şule Seçer de "İngiltere dönüşü karantina döneminde bizi ağırlayan, ihtiyaçlarımıza hemen cevap veren, canla başla çalışan, samimi güleryüzlü Sayın Sezai Elmas Müdürümüze ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sonsuz saygılar ve sevgiler"  yazarak memnuniyetini dile getirdi. <br>Halime Atasoy yazdığı notta ise, "Merhaba, bizleri çok iyi ağırladınız. Herkese sonsuz teşekkürler. Hakkınızı helal edin. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok dikkat edin" ifadelerine yer verdi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-05 19:36:33<br>

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