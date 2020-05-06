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Emet'te su faturalarına yüzde 50 indirim

İHA

Emet Belediye Meclisi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında yaptığı toplantıda su faturualarında yüzde 50 indirim kararı aldı.

Emet'te su faturalarına yüzde 50 indirim

Emet Belediye Meclisi Belediye Başkanı Hüseyin Doğan başkanlığında yaptığı toplantıda su faturualarında yüzde 50 indirim kararı aldı.
Belediye meclisi Korona virüs (Covid19) hastalığı sebebiyle vatandaşlarına katkı sağlamak amacıyla 3 ay faturalara ve kartlı abonelere indirim yapılmasını karara bağladı. Ev ve iş yerleri su ücretlerinde kanunun izin verdiği ölçüde indirime gidildi. '5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesi F' fıkrası gereğince 3 ay boyunca şantiye ve Resmi kurum dışındaki su abonelerinin ayda bir sefer olmak üzere 10 metreküpe kadar kullanacakları suyu yüzde 50 indirimli ücretlendirilmesi, ayrıca sürenin genelgelerle uzatılması durumunda uzatılan süre kadar uygulanmasına mevcut üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. İlçeye verilen suda enerji bedellerinin yüksekliği, bölgede en pahalı suyunu tüketilmesine yol açıyor. Emet belediyesi bir yandan sorgun göletinden ilçeye su verme çalışmalarını adım adım yürütürken, yüksek maliyetli suda da pandemi döneminde ciddi bir indirime gitti. Tonu 4.80 TL' yi bulan suda yüzde 50 indirim ile vatandaş her ay 10 metreküpe kadar suyu yüzde 50 indirimli alacağı açıklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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