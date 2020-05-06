Kütahya'da 1 haftada 136 bin kişiye 680 bin maske dağıtıldı

Salgın nedeniyle izole yaşayanları süreç bitince ne gibi riskler bekliyor?

Onları tanıdınız mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı S. Cahit Ceylan, 1 haftada 136 bin vatandaşa 170 eczaneden 680 bin maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başkan S. Cahit Ceylan, maske dağıtma görevini özveri ile gönüllü olarak yerine getiren meslektaşlarına ve eczane çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.