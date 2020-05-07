Kütahya Simav'da deprem

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Kütahya'nın Simav ilçesinde 3,4 ve 3,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Simav saat 22.28'da 3,4, saat 23.02'de 3,1 ile sallandı.Her iki depremde de can ve mal kaybı olmazken, kısa süreli panik yaşandı.

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