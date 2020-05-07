Evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye, 15 bin 750 lira ceza 

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<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde evde kumar oynarken yakalanan 5 kişiye, 15 bin 750 lira para cezası kesildi.<br>Simav İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tabakhane Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler, M.E.S., H.E., A.T., R.B. ve H.E.'yi kumar oynarken yakaladı. 5 kişiye koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları için toplam 15 bin 750 lira para cezası kesildi.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Simav Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-07 10:15:04<br>

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