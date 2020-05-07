Hisarcık Belediyesi'nden cadde ve sokakları dezenfekte çalışması

Hisarcık Belediyesi, Korona virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında cadde ve sokaklarda araç üstü cihaz ile dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bakteri ve virüs tehditlerine karşı yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Fatih Çalışkan,” İlçe merkezinde bulunan tüm cadde ve sokaklar ile özellikle karantina altına alınan mahalleler, apartman ve müstakil evler de tek tek titizlikle dezenfekte edildi. Virüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşların sağlığını korumak adına çalışmalar 7 gün 24 saat aralıksız şekilde sürdürülecek, çalışmalar neticesinde ilçede dezenfekte edilmeyen nokta bırakılmayacaktır” diye konuştu.

Vatandaşlar, belediyenin yaptığı çalışmalardan memnun olduklarını ifade ederek Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve belediye ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür ettiler.

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