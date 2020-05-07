Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, ilçede görülen Korona virüs (Covid19) vakaları konusunda bazı kişiler tarafından sosyal medyada yalan yanlış bilgiler paylaşıldığını belirterek, vatandaşlardan bunlara itibar etmemelerini istedi.

Başkan Fatih Çalışkan, yetkili olmayan bazı kişilerin sosyal medyada yaptıkları paylaşımların hiçbir dayanağı olmadığını, sadece dedikodu ve varsayımlara dayandığını söyledi.

Çalışkan,” İlçemizde pozitif Korona virüs (Covid19) vakaları görülmesi üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 3 Mayıs tarihinden itibaren Şehitler Mahallesinin tamamı ve Cumhuriyet Mahallesi Çimenlik Caddesi 120 ve 121, sokaklarda yaşayanlar 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır. Ayrıca 3 apartmanda tedbir amaçlı karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Bu kararlar salgının daha fazla yayılmaması için alınmış olan tedbirlerdir. Alınan tedbirleri yok sayarak sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı asılsız bilgiler paylaşmak vatandaşlarımız üzerinde korku ve paniğe yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan bu hassas dönemde sosyal medyada yetkisi olmayan kişilerin ilçemizdeki Korona virüs vakalarıyla ilgili yalan yanlış bilgilerden oluşan paylaşımlarına itibar etmemelerini, sadece resmi makamların yapmış oldukları paylaşımları dikkate almalarını rica ediyorum. Ülkemizde devletimizin yürüttüğü sistem ve sağlıkçılarımızın üstün gayreti ile Korona virüsüne karşı mücadelemiz olumlu sonuçlar vermeye başlamıştır. İlçemizde de yaşanan bu sıkıntılı günlerin en kısa sürede normale döneceğine inanıyorum. Karantina kurallarına uyarak bu süreci hep birlikte atlatacağız inşallah" diye konuştu.

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