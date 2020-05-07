Kütahya'da karantina süresi dolan 181 kişi, evlerine uğurlandı

<br>Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) KÜTAHYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında Fransa´dan getirilen ve 14 gün Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında karantinaya alınan 181 kişi, sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün önce uçakla Fransa´dan Kütahya´ya getirilerek, Dumlupınar Üniversitesi'ndeki yurtlara yerleştirilen 181 kişinin karantina süreleri doldu. Yurtlardan çıkarılan 181 kişi, 11 otobüse bindirilerek, 38 farklı şehirdeki memleketlerine uğurlandı. Yurttan çıkanlara Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan ceviz ve badem fidanları hediye edildi.<br>'IRAK'TAN GELENLER DİĞER HAFTA TAHLİYE EDİLECEK'<br>Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, Fransa'dan gelenlerin 14 günlük karantina sürelerini doldurduğunu belirterek, "Fransa´dan gelen misafirlerimizi bugün yolcu ediyoruz. 11 otobüs ile 38 farklı ile 181 vatandaşımız evlerine dönüş yapıyorlar. Bugüne kadar yurt dışından gelerek yurtlarımızda ağırladığımız 1500 vatandaşımız oldu. En son grubumuz Irak´tan gelen 149 misafirimiz önümüzdeki hafta tahliye edilecek" dedi.<br>'EVİMİZDE HİSSETMEMİZİ SAĞLADILAR'<br>Fransa´dan gelen yolculardan Mehmet Celal Fenerci, yurtta çok iyi bakıldıklarını belirterek, "Devletimizin sunmuş olduğu imkanlar gerçekten çok güzel. Bize hiçbir şekilde eksiklik hissettirmediler. Türkiye´ye girdiğimiz andan itibaren ilgi gerçekten çok güzeldi. Biz orada maske bile bulamıyorduk. Allah devletimizden milletimizden razı olsun mutlu ve sevinçliyiz. 14 gün sıkıldık ama sağlığımız için çok iyi. Buradaki arkadaşlar da evimizde gibi hissetmemizi sağladılar" diye konuştu.<br>'Erasmus' öğrencisi Yekti Ertürk ise karantina sürecinde hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını belirterek, "Bizi çok güzel bir şekilde getirdiler. Kaldığımız yer çok güzel, yemekler çok güzel hiçbir sıkıntı ile karşılaşmadık. Bir de çok büyük ve zor bir organizasyon birçok farklı kurumun bir araya gelerek yaptığı zor bir işti" diye konuştu.<br>Karantinada kalanlardan Yusuf İnce de herkese teşekkür ederek, "Başta Cumhurbaşkanımız, içişleri, dışişleri ve sağlık bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle Kütahya Valiliği ve İl Müftülüğü'ne teşekkür ediyorum. Buradaki bize hizmet veren kişilerin ömürleri uzun olsun. Ben 73 yaşındayım bana güzel bir hayat oldu bu. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ<br>2020-05-07 17:29:12<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.