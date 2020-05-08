Müdür Başyiğit, yapılacak anaokulu ve anasınıfı ek derslikler için incelemelerde bulundu

En güzel resimli cuma mesajları kısa ve öz

Astrolog Zeynep Turan açıkladı! İç ve dış hatlar ne zaman açılır?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, yapılacak yeni anaokulu ve anasınıfı ek derslikler için arsalarda incelemelerinde bulundu.

Müdür Hasan Başyiğit, Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürleri İbrahim Aybek ve İbrahim Sak, yeni yapılacak anaokulu ve anasınıfı ek derslikleri için yer tespit etmek amacıyla bazı okul ve kuruma ait arsalarda incelemelerde bulundular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.