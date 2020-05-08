Kaymakam Halim yatırımları yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kaymakam Halim yatırımları yerinde inceledi

İHA

Kütahya'nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe genelinde tamamlanan ve devam eden projeleri, yatırımları yerinde inceledi.

Kaymakam Halim yatırımları yerinde inceledi

Kütahya’nın Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, ilçe genelinde tamamlanan ve devam eden projeleri, yatırımları yerinde inceledi.
Simav İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar ile İlçe Emniyet Müdürü Onur Altındağ’ın da katıldığı incelemeleri değerlendiren Kaymakam Halim, “Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde ESınav Merkezi kuruldu. 22 adet son sistem bilgisayarın bulunduğu merkezde Ehliyet sınavları, çıraklıkkalfalık sınavları yapılacak. Bu merkezin maliyeti, tamamlayıcı unsurlar, tefrişat, sistem odası ile birlikte yaklaşık 500 bin TL olacak. Sınav güvenliğini sağlayan bu proje, kargo ve nakliye masrafını da ortadan kaldıracak. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, mesleki eğitim, sanal gerçeklik ve robotik kodlama istasyonunun bulunacağı, Zafer Kalkınma Ajansı destekli ‘Simav Kendin Yap’ atölyesi kuruluyor. Burada önce öğretmenlerin eğitimi tamamlanacak sonra da öğrencilerimiz uygulamalı eğitim görecek. Projeye, Zafer kalkınma Ajansı’nın yanı sıra Simav Kaymakamlığı, Simav Belediye Başkanlığı, Simav Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeref Kazcıoğlu da katkıda bulundu. Bilim insanı yetişecek olan, önemsediğimiz bu projenin maliyeti 412 bin 387 TL'dir. Simav ilçe stadyumunun suni çim zemini yenilendi, futbol sahasının etrafındaki yürüyüş ve koşu yolunun da suni çimle kaplandığı yatırım için 944 bin TL harcama yapıldı. Kapalı spor salonunda ki çarpma levhaları 25 bin 960 TL maliyetle tamamlandı. İlçemizdeki 4 değerli projenin maliyeti, 1 milyon 884 bin 347 TL diri” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Miraç Akbulut: "Trafik kazalarının yüzde 95'i insan kaynaklı"
YEREL HABERLER Kaymakam Miraç Akbulut: "Trafik kazalarının yüzde ...
Öğretmenlerden başarılı öğrenciye doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Öğretmenlerden başarılı öğrenciye doğum günü sürprizi
750 koli erzak paketi dağıtıldı
YEREL HABERLER 750 koli erzak paketi dağıtıldı
Pazar yerlerine el dezenfektanı stantları kuruldu
YEREL HABERLER Pazar yerlerine el dezenfektanı stantları kuruldu
Görev süreleri dolan Encümen üyelerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER Görev süreleri dolan Encümen üyelerine teşekkür ...
Mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması
YEREL HABERLER Mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması
Başkan, Canlı Hayvan Pazarı'nı inceledi
YEREL HABERLER Başkan, Canlı Hayvan Pazarı'nı inceledi
Karantinanın ardından ilginç mektuplar
YEREL HABERLER Karantinanın ardından ilginç mektuplar
Müdür Başyiğit, yapılacak anaokulu ve anasınıfı ek derslikler için incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Müdür Başyiğit, yapılacak anaokulu ve anasınıfı ek ...
Başkan Arif Teke: "Zorunlu olmadıkça ilçe dışına çıkmayalım"
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke: "Zorunlu olmadıkça ilçe dışına ...
Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Gediz ilçesine bağlı Eskigediz beldesi karantinaya ...
Eskigediz beldesi karantinaya alındı
YEREL HABERLER Eskigediz beldesi karantinaya alındı
Emet'te define avcıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Emet'te define avcıları suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Yağmur damlaları ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Yağmur damlaları ilginç görüntüler oluşturdu
Kütahya'da karantina süresi dolan 181 kişi, evlerine uğurlandı
YEREL HABERLER Kütahya'da karantina süresi dolan 181 kişi, evlerine ...
Fransa'dan gelen 181 vatandaşın karantina süresi tamamlandı Vatandaşlar 11 otobüs ile 38 farklı şehre uğurlandı
YEREL HABERLER Fransa'dan gelen 181 vatandaşın karantina süresi ...
Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya uyarısı
YEREL HABERLER Başkan Çalışkan’dan Korona virüs için sosyal medya ...
Kütahya'da, kaçak kazıya 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kütahya'da, kaçak kazıya 2 gözaltı
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" spot filmi
YEREL HABERLER Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünden "Evdeyim ama trafik ...
Gediz'de öğrenci yurduna ait minibüs ile depo yandı
YEREL HABERLER Gediz'de öğrenci yurduna ait minibüs ile depo yandı
Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı valizden cephanelik çıktı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararı nedeniyle evden almaya çalıştığı ...
Kütahya’da 1 milyon 527 bin 796 kümes hayvanı bulunuyor
YEREL HABERLER Kütahya’da 1 milyon 527 bin 796 kümes hayvanı ...
Hisarcık Belediyesi'nden cadde ve sokakları dezenfekte çalışması
YEREL HABERLER Hisarcık Belediyesi'nden cadde ve sokakları ...
Gediz’de öğrenci yurdunda yangın
YEREL HABERLER Gediz’de öğrenci yurdunda yangın

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X