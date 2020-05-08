Kütahya Belediyesi, korona virüs (Covid19) salgınının yayılımını önlemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kütahya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından Covid19 salgınının yayılımını engellemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında pazar yerlerine el dezenfektanı stantları kuruldu. Pazara gelen vatandaşların stantlarda önce ellerini dezenfekte ediyor, sonra da pazara girerek alışveriş yapıyor.

Ekipler, ayrıca Covid19 hastalığından korunmada en çok ihtiyaç duyulan ürünlerden birisi olan maskeleri, pazar yerlerinin girişinde maskesi olmayan pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlara ücretsiz olarak veriyor.

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