Öğretmenlerden başarılı öğrenciye doğum günü sürprizi

Kütahya 19 Mayıs Ortaokulu öğretmenleri, derslerini EBA TV ve EBA Portalından düzenli biçimde takip eden öğrencileri Ecrin Alkan'a doğum günü sürprizi yaptı.

19 Mayıs Ortaokulu 5A sınıfı İngilizce Öğretmeni Kadir Gökbel ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni İsmail Sarıoğlu, Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında dışarı çıkmayıp derslerini EBA TV ve EBA Portalından düzenli biçimde takip eden öğrencileri Ecrin Alkan'ı ziyaret ederek doğum günü hediyesi takdim ettiler.

Öğrencilerini başarılarından dolayı tebrik eden öğretmenler, EBA istatistiklerinden ve sınıf içi kurulan çeşitli gruplardan başarısını takip ettikleri öğrencilerini doğum gününde kitap ve doğum günü pastasıyla ödüllendirdiler.

Doğum gününde öğretmenlerini karşısında görünce çok şaşıran ve hayli duygulanan Ecrin Alkan, öğretmenlerine teşekkür etti.

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