Hisarcık’ta Trafik Haftası etkinlikleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Trafik Haftası münasebetiyle İlçe Emniyet Amirliğine bağlı ekipler, sürücülere trafik kuralları ile ilgili broşür dağıtarak Korona virüs (Covid19) salgınına karşı alınan tedbirler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

İlçe Emniyet Amirliği'ne bağlı ekipler uygulama noktalarında 28 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla 'Evdeyim ama kurallar aklımda' ve 'Trafikte her yıl daha iyiye' sloganıyla sürücüleri durdurarak trafik kuralları ve Korona virüs konusunda uyarılarda bulunup, bilgilendirici broşür dağıttı.

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