Emet Belediyesi halka dezenfekte ürünleri ve maske dağıtıyor

Kütahya'nın Emet Belediyesi tarafından her eve dezenfekte ürünleri ve maske dağıtımı yapıldığı bildirildi.

Önceliğin her zaman halkın sağlığı olduğunu belirten Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, ''Pandemi dönemlerinde siz değerli Emet halkımıza destek kapsamında dezenfekte ürünleri, borel ve maskelerimiz hediyemizdir. Siz evlerinizde kalın, sağlıklı günler için kullanın'' dedi.

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