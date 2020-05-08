Gediz'de il dışı hastane randevularına kısıtlama

<br>Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde, kontrol muayeneleri ve acil haller dışında il dışı hastane randevularına İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından kısıtlama getirildi.<br>Gediz İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Gediz'de pozitif vaka ve temaslılarının değerlendirilmesi, ayrıca seyahat izin belgesi için yapılan başvuralar da dikkate alındığında Uşak'a en yoğun geçişin buradaki hastanelerden alınan randevulardan kaynaklandığının tespit edildiğini belirtti. Kurul, koronavirüs bulaş riskini en aza indirmek için il dışına randevuya sınırlama getirdi.<br>İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı sonrası, önceden planlanmış kontrol muayeneleri ve acil haller dışında, mayıs ayı sonuna kadar, il dışı hastanelerden alınacak MHRS randevularında, Gediz Devlet Hastanesi'nde yapılacak muayene ve değerlendirme sonrası izin seyahat belgesi düzenlenebilecek.DHA-Genel Türkiye-Kütahya / Gediz Mehmet ALTINTAŞ <br>2020-05-08 17:40:41<br>

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