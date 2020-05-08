Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları Kızılay'dan

Dünya genelinde etkili olan korona virüs (Covid19) salgını sonrası bulundukları ülkelerden Türkiye'ye getirilen vatandaşlarımızın yerleştirildikleri yurtlarda Türk Kızılay'ının refakatinde tüm ihtiyaçları gideriliyor.



Salgın sonrası dünyanın farklı coğrafyalardan büyük bir operasyon ile Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarından bir kısmı Kütahya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda karantina süreleri dolana kadar misafir ediliyor. Bugüne kadar yurt dışından Kütahya'da karantina sürecini geçirmek için bin 300 Türk vatandaşının geldiğini söyleyen Kütahya Kızılay Şube Başkanı Talha Tekin, "Karantinadaki vatandaşlar için günlük 3 öğün olmak üzere bin 300 kişiye sıcak yemek imkanı sunan Kütahya Kızılay Şubesi misafirleri rahat ettirmek için tüm çabayı gösteriyorlar. Türk Kızılay'ı olarak karantina yurtlarımızda misafir ettiğimiz vatandaş bin 300 kişidir. Bu misafirlerin çoğunluğunu memleketlerine gönderdik ve şuanda 149 vatandaşımıza bir hafta kadar daha hizmet edeceğiz. Bizler burada vatandaşlarımızın beslenme hizmetlerini karşılıyoruz. Burada sabah, öğle, akşam ve sahur şeklinde sıcak yemek hizmetimizin yanı sıra temel ihtiyaç sahiplerini de görebilecekleri kantin hizmetini de Kızılay olarak biz yürütüyoruz. Hiçbir vatandaşımızı burada mağdur etmiyoruz ve 24 saat boyunca hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bizler yemeklerimizi de steril olan mutfaklarımızda hazırladıktan sonra koruyucu tulumlarını ve ekipmanlarını giyinmiş olan personelimiz ile birlikte misafirlerimizin kapılarının önlerinde bulunun sandalye yada masalara tek kullanımlık malzemeler ile bırakılıyor ve hiç bir türlü içeri ve dışarısı arasında temas olmadan işlemlerimizi yapıyoruz. Yurt dışından gelen vatandaşlarımız verilen hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini de bizlere teşekkür videoları, mektupları bırakıyorlar yada sözlü olarak bizlere bildiriyorlar." dedi.

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