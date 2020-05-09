Kütahya'nın yeni müftüsü Hüseyin Demirtaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İl Müftüler Kararnamesi'ni imzaladı. Kararname ile Kütahya İl Müftülüğü görevine Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş atandı.
Müftü Demirtaş'ın, önümüzdeki günlerde yeni vazifesine başlayacağı belirtildi.
4 yıldır Kütahya İl Müftülüğü görevini yürüten Hüseyin Hazırlar ise, Gaziantep İl Müftülüğü vazifesine atandı.
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