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"Salgının yayılması için çalışmalar aralıksız sürüyor"

İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Korana virüs (Covid19) kapsamında uygulamalar aralıksız devam ediyor.

"Salgının yayılması için çalışmalar aralıksız sürüyor"

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Korana virüs (Covid19) kapsamında uygulamalar aralıksız devam ediyor.
Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara, yeni tip Korana virüs (Covid19) ile mücadele kapsamında ilçeye giriş çıkış kontrollerinin sürdüğünü belirtti.
Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada salgınının ilçede yayılışına meydan vermemek için çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.
Tedbirlerin kamu kurum ve kuruluşları ile koordinasyon içinde titizlikle uygulandığını ifade eden Kara, önlemlerden olumlu sonuçlar aldıklarını söyledi.
Kara, ilçeye giriş çıkış kontrollerinin devam ettiğini aktararak, "Kapatılan iş yerlerinin, açık olma zarureti olan işyerlerinin, sokağa çıkma yasağı olan yaş aralığındaki vatandaşların titizlikle kontrolleri yapıldı. İhlallerde de gerekli işlemler yapıldı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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